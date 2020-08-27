Siirt'te trafik ışıklarıyla "maske, mesafe ve hijyen" mesajı verildi - Son Dakika

Siirt'te trafik sinyalizasyon lambalarıyla "maske, mesafe ve hijyen" mesajı verildi.

Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların bilinçlenmesi sağlamak amacıyla kette farklı noktalarda yer alan trafik ışıklarıyla uyarıda bulunuyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde denetimlerin artırıldığını belirterek, "Uzmanlar normalleşme sürecinin gevşeme anlamına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve diğer tedbirlere riayet edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her tedbiri alıyoruz." dedi.