Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
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Siirt'te trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

2 saat önce

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.H.İ. yönetimindeki 33 RC 988 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Faraç Dede'ye (55) çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Dede, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dede, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mahfuz Yakut'un kullandığı 56 AND 111 plakalı otomobil de Siirt- Tillo kara yolunda devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Yakut ve 9 yaşındaki Halime Yakut, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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