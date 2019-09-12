Siirt'te trafik kazaları: 3 yaralı

Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Kurtalan kara yolu eski otogar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Can'a (20) henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.



Yaralı Can, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan Ebulvefa Caddesi'nde Hüseyin Özapracı'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü Özarpacı ile motosikletteki Mahmut Öztürk Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.