Siirt'te Trafik Kazaları: 4 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı.
Siirt
'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Fevzi Özcan'ın kullandığı 34 JN 3023 plakalı otomobil, Siirt Kurtalan
kara yolunun 10. kilometresinde, Doğan Sevgin yönetimindeki 01 CYV 32 plakalı otomobil ise merkez Kooperatif Mahallesi'nde devrildi.
Kazalarda, yaralanan polis Özcan, diğer otomobilde bulunan sürücü Sevgin, Veysel Kaya
ve Ferit Şanlı, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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