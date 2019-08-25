Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı, System.String[]

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde Mehmet Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Can'ın yanı sıra otomobilde bulunan Boran Dündar ve Hamza Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde Halil Erden yönetimindeki 56 AZ 632 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Can, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor
Flaşwwwwwwwww Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 03:25:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazaları: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]