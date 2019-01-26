Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazaları: 6 Yaralı

16 dakika önce

Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazaları: 6 Yaralı, System.String[]
Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Siirt-Kurtalan kara yolunda Taylan Gülümser (27) yönetimindeki 34 BİZ 255 plakalı otomobil, Metin Çiçek'in (47) kullandığı 21 EB 388 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücülerden Taylan Gülümser ile diğer araçtaki sürücü Metin Çiçek ve Yaprak Çiçek (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Kooperatif Mahallesi'nde Osman Bakır (29) idaresindeki 33 VFM 02 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Osman Bakır ile aynı araçtaki Müjgen (67) ve Esra Bakır (23), Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Metin Çiçek, Siirt, Güncel
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