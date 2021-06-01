Siirt'te trafik kazaları azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Siirt'te meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı.

2020 yılında Siirt'te 981 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 59'u maddi hasarlı trafik kazası olurken yüzde 41'i ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonu itibariyle Siirt'te toplam 20 bin 394 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

2020 yılında Siirt'te meydana gelen 406 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 1'i kaza yerinde, 6'sı ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda 625 kişi yaralandı. - SİİRT