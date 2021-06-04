Siirt'te trafik kazaları istatistiği yayımlandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt'te trafik kazaları istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı.

İl genelinde 981 kazanın yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yüzde 59'u maddi hasarlı, yüzde 41'i de ölüm veya yaralamalı trafik kazası yaşandı. 575 maddi hasarlı kazada 406 kişi yaralandı, 7'si yaşamını yitirdi. Bu ölümlerden 1'i kaza yerinde, 6'sı ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.