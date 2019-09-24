Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Şırnak kara yolunda Fatih A'nın kullandığı 28 NK 007 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Çevreden geçen araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Fatih A ile Levent A, Hüseyin A, Bülent A, ve Metin K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bülent A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.