Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

2 gün önce

Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki biri ağır 6 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı, System.String[]

Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Şırnak kara yolunda Fatih A'nın kullandığı 28 NK 007 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Çevreden geçen araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Fatih A ile Levent A, Hüseyin A, Bülent A, ve Metin K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bülent A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şırnak, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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