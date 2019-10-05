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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

34 dakika önce

Siirt'te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Siirt'te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, Kurtalan- Batman karayolunun Mağrip köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Salih Yüksel, araçtaki Tuba Ergün, Sufret Yüksel ile Sahiye ve Muhammet Ubeyit Koşar, 112 acil sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tuba Ergün, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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