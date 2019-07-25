Siirt'te trafik kazası: 1 ölü
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:42 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BGZ 356 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde park halindeki araçlara çarparak durdu.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 15 yaşındaki V.K. ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan V.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
kazanın ardından kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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