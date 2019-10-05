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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü

12 dakika önce

Siirt'te motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Siirt'te motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt- Eruh karayolunda meydana geldi. Ferdi Şişman'ın kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, henüz ismi tespit edilemeyen 33 R 2398 plakalı kamyona çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişman, yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk tedavisi yapıldı. Şişman, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Şişman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna alındı. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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