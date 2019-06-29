Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Gözpınar karayolunda meydana geldi.



M.E.K. yönetimindeki minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıları Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü M.E.K'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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