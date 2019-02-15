Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesinde Edip Çekin'in kullandığı 33 DUE 86 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Sarac'a (50) çarptı.


Yaralanan Sarac, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:02 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]