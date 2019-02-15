Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesinde Edip Çekin'in kullandığı 33 DUE 86 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Sarac'a (50) çarptı.
Yaralanan Sarac, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:02 Kaynak: AA
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