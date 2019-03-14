Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Daran Aykaç'a, Conkbayır Mahallesi Emrullah Tren Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı.

Yaralanan Aykaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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