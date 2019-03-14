Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Daran Aykaç'a, Conkbayır Mahallesi Emrullah Tren Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı.
Yaralanan Aykaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 Kaynak: AA
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