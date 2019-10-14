Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

48 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sait Dalgıç yönetimindeki 34 SY 8963 plakalı otomobil, Siirt- Batman kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan Dalgıç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtalan, Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: AA
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