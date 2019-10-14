Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
48 dakika önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: AA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sait Dalgıç yönetimindeki 34 SY 8963 plakalı otomobil, Siirt- Batman kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan Dalgıç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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