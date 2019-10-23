Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

43 dakika önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Baykan kara yolunda Beytullah Gögce'nin kullandığı 71 DC 031 plakalı kamyon, virajı alamayarak yan yattı.

Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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