Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt- Baykan kara yolunda Beytullah Gögce'nin kullandığı 71 DC 031 plakalı kamyon, virajı alamayarak yan yattı.
Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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