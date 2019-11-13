Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal bulvarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 72 EF 761 plakalı hafif ticari araç ile 34 DP 8964 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada S.Ç. yaralandı.
Yaralanan Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı