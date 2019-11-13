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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal bulvarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 72 EF 761 plakalı hafif ticari araç ile 34 DP 8964 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada S.Ç. yaralandı.

Yaralanan Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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