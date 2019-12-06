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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca-Köprüçay kara yolunda meydana geldi. Ahmet I. yönetimindeki 34 CDB 278 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet I. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü Ahmet I. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Pervari, Doğanca, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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