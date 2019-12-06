Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca-Köprüçay kara yolunda meydana geldi. Ahmet I. yönetimindeki 34 CDB 278 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet I. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü Ahmet I. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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