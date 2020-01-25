Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

21 dakika önce

Siirt'te karlı yolda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te karlı yolda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Eruh ilçesi Sağırsuyu köyü yolunda meydana geldi. 34 VS 5833 plakalı araç, karlı yolda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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