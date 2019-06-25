Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:23 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı yolcu minibüsü, Siirt- Baykan
kara yolunun Veysel Karani
beldesi mevkisinde, karşı yönden gelen Erkan Kılıç'ın (28) kullandığı 19 AC 878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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