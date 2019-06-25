Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı yolcu minibüsü, Siirt- Baykan kara yolunun Veysel Karani beldesi mevkisinde, karşı yönden gelen Erkan Kılıç'ın (28) kullandığı 19 AC 878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:23 Kaynak: AA
yolcu minibüsü, baykan, trafik kazası, siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]