Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Batman karayolunda meydana geldi. 07 ZS 715 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Batman, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te trafik kazası: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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