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Siirt'te trafik kazası: 2 ölü 3 yaralandı

7 dakika önce

Siirt'te trafik kazası: 2 ölü 3 yaralandıSİİRT - Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 2 ölü 3 yaralandı

SİİRT - Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kurtalan-Batman Karayalı 15. Kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Salih Yüksel, Tuba Örgün, Sefurete Yüksel, Saliha Koşar ve Muhammet Koşar yaralandı.

Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Tuba Ergün olay yerinde, annesi Seferette Yüksel de Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Siirt'te trafik kazası: 2 ölü 3 yaralandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
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