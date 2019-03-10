Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Siirt'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Lazgin Harman'ın kullandığı 16 LVF 56 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Devrilen araçta yaralanan sürücü Harman (50) ile Silah Harman (73) 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel
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