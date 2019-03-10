Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Siirt
'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lazgin Harman'ın kullandığı 16 LVF 56 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan
kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak direğe çarptı.
Devrilen araçta yaralanan sürücü Harman (50) ile Silah Harman (73) 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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