Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı

İzmir'de "Bu Vapur İstanbul'a Gidecek" Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti