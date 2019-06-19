Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
39 dakika önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:33 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan ilgiye göre, Ramazan Özer
(29) yönetimindeki 72 DK 995 plakalı otomobil, Kooperatif Mahallesinde Mehmet Cahit Erdemci (24) yönetimindeki 56 BB 322 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Özer ve Erdemci 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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