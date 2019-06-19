Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

39 dakika önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan ilgiye göre, Ramazan Özer (29) yönetimindeki 72 DK 995 plakalı otomobil, Kooperatif Mahallesinde Mehmet Cahit Erdemci (24) yönetimindeki 56 BB 322 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Özer ve Erdemci 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Ramazan Özer, Siirt, Güncel
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