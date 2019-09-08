Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. H.C.'nin kullandığı 33 DIM 63 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü H.C. ile araçta bulunan F.C. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç ise düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT