Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bedrettin Oğuz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Oğuz ve Kader Ovacık, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü! Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi