Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bedrettin Oğuz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Oğuz ve Kader Ovacık, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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