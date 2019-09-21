Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Erbek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Siirt- Şirvan kara yolu 25. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Erbek ve Emine Erbek, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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