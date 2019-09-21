Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Erbek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Siirt- Şirvan kara yolu 25. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erbek ve Emine Erbek, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi