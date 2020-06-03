Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt-Pervari karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt- Pervari karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyü yolunda meydana geldi. Hacı Ö. yönetimindeki 46 BV 117 plakalı araç ile karşı yönden gelen Alamettin N. yönetimindeki 72 EA 645 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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