Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Cihan Yılmaz
idaresindeki 56 AN 488 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi
Turan Beyazıt Caddesi'nde, Medeni Korkulu'nun kullandığı 10 RV 844 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ve Korkulu ile Hüseyin Sevil, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA
İstanbul'da Dehşet! Gözü Dönmüş Saldırganlar, İçi Yolcu Dolu Minibüsü Taradı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi