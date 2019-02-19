Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Cihan Yılmaz idaresindeki 56 AN 488 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde, Medeni Korkulu'nun kullandığı 10 RV 844 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ve Korkulu ile Hüseyin Sevil, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Cihan Yılmaz, Siirt, Güncel
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