Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

13 dakika önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali Ayhem (31) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şirvan ilçesi Taşlı köyü yolunda virajı alamayarak devrildi.


Kazada yaralanan Ali, Yusuf (5) ve Yunus Ayhem (2), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Yusuf Ayhem Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:44 Kaynak: AA

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