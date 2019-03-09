Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
13 dakika önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ayhem (31) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şirvan
ilçesi Taşlı köyü yolunda virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan Ali, Yusuf (5) ve Yunus Ayhem (2), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Yusuf Ayhem Diyarbakır Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:44 Kaynak: AA
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