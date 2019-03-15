Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt kent merkezi kooperatif mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ş, D.S ve V.K. kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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