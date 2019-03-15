Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt kent merkezi kooperatif mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ş, D.S ve V.K. kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
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