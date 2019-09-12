Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
24 dakika önce
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Pervari kara yolunda Nezir Erdoğan yönetimindeki 34 GD 8671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Erdoğan ile araçtaki Feyyaz Ural ve Hasan Ece, 112 Acil Servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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