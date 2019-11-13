Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

8 saat önce

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesi Üç Yol mevkisinde meydana geldi. Mahsun E., yönetimindeki 56 AB 455 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahsun E. ile Abdulaziz E., Celal E., yaralandı. Yaralılar Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Avrupa Birliği, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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