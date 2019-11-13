Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
8 saat önce
Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesi Üç Yol mevkisinde meydana geldi. Mahsun E., yönetimindeki 56 AB 455 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahsun E. ile Abdulaziz E., Celal E., yaralandı. Yaralılar Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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