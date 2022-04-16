Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

16.04.2022 18:40
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'te seyir halindeki aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te seyir halindeki aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Veysel Karani beldesi karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

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Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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