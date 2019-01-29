Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

24 dakika önce

Siirt'te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Siirt'te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Başur çayı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Sarsılmaz'ın kullandığı 13 AK 377 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan Ekrem, Gülcan, Bircan, Muhammed Ali, Hifanur Sarsılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:35:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]