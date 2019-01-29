Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Siirt
'te devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Ekrem Sarsılmaz yönetimindeki 13 AK 377 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan
yolu Başur Çayı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile Bircan, Gülcan, Muhammed Seni ve Hifanur Sarsılmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Gülcan Sarsılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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