Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi Yenice Jandarma Karakolu mevkinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 06 RA 499 plakalı araç ile karşı yönden gelen 06 KA 8098 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Baykan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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