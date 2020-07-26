Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Eruh karayolunda meydana geldi. Ali Aktaş yönetimindeki 34 TF 5838 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 56 AF 080 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Aktaş, Salih Yılmaz, Okan Karadeniz, Şükrüye Aktaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT