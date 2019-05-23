Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 9 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 9 Yaralı

12 saat önce

Siirt'te trafik kazası: 9 yaralıSİİRT - Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu 9 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

SİİRT - Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Biloris kaplıcası yakınlarında 56 M 0420 plakalı araç sürücüsü Musa Güneş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekibi yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 3'ü kişi Siirt Devlet Hastanesi'ne diğer 6 kişi ise çeşitli özel hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:48 Kaynak: İHA
Eruh, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Hayatını Kaybeden Şarkıcı Sevda Acar'ın Ailesine Başkasının Cenazesini Verdiler Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi Otagar'da Küçük Tuvaletini Yapan Müzisyen Meydan Dayağı Yedi! Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:37:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Trafik Kazası: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]