Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

1 saat önce

Siirt'te trafik kazası: 9 yaralıSİİRT – Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı
SİİRT – Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt çevre yolu eski polis okulu kavşağında meydana geldi. Tillo ilçe istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 56 AV 4832 plakalı araç ile Ö.Y. yönetimindeki 34 HK 5376 plakalı araç çarpıştı. Kazada, her iki araç içerisinde bulunan K.Y., M. S.S., R. G., K. K., B.K, M.K, H.K. adlı kişiler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Siirt'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Polis, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 00:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]