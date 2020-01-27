Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi.

Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

İtfaiye, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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