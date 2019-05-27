Siirt'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü
3 saat önce
Siirt'te traktörün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:17 Kaynak: AA
'te traktörün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Çal
Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 AGP 52 plakalı traktör, Melhem (6) ve Erkan Cola'ya (9) çarptı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Melhem Cola, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erkan Cola'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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