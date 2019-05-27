Son Dakika Haberleri: Siirt'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü

Siirt'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü

3 saat önce

Siirt'te traktörün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Siirt'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü, System.String[]
Siirt'te traktörün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çal Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 AGP 52 plakalı traktör, Melhem (6) ve Erkan Cola'ya (9) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melhem Cola, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erkan Cola'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:17 Kaynak: AA
Çal, Siirt, Güncel
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