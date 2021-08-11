Siirt'te traktör devrildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika

- Siirt'te traktör devrildi: 1 ağır yaralı

SİİRT - Siirt'te traktör aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü A.Y. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü A.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.