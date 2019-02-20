Son Dakika Haberleri: Siirt'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Siirt'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ömer Çiçek, 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çiçek kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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