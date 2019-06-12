Son Dakika Haberleri: Siirt'te traktör ve minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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Siirt'te traktör ve minibüs çarpıştı: 6 yaralı

3 saat önce

Siirt'te, traktör ve minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Siirt'te traktör ve minibüs çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Siirt'te, traktör ve minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ömer Eker (28) yönetimindeki 56 BA 074 plakalı traktör, Siirt- Eruh çevre yolunda Mehmet Kadri Bakay (57) idaresindeki 56 BA 197 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan İsa Bakay (29), Şefik Eker (53) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, Siirt Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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