Bölgede düğün geleneği olarak süslenen "damat ağacı"nın da bir traktörün römorkunda taşındığı düğünde, traktörlerle beldede konvoy oluşturuldu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Halayların çekildiği düğün töreniyle Nas çifti dünyaevine girdi.

Siirt 'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Kayabağlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Adnan ve Mehdiye Nas çifti için düzenlenen düğün töreninde yaklaşık 20 traktör balonlarla süslendi.

Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika

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