Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı

27.12.2022 01:00

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğün konvoyundaki traktörlerle şehir turu atıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Kayabağlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Adnan ve Mehdiye Nas çifti için düzenlenen düğün töreninde yaklaşık 20 traktör balonlarla süslendi.

TRAKTÖRLERLE DÜĞÜN KONVOYU

Bölgede düğün geleneği olarak süslenen "damat ağacı"nın da bir traktörün römorkunda taşındığı düğünde, traktörlerle beldede konvoy oluşturuldu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Halayların çekildiği düğün töreniyle Nas çifti dünyaevine girdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Devlet destek verdi, asma yaprağı köylü kadınların geçim kaynağı oldu Devlet destek verdi, asma yaprağı köylü kadınların geçim kaynağı oldu ASMA YAPRAĞI KÖYLÜ KADINLARIN KAZANÇ KAPISI OLDU ASMA YAPRAĞI KÖYLÜ KADINLARIN KAZANÇ KAPISI OLDU

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı
23:55 Müjdeyi Erdoğan verdi! Karadeniz'deki yeni keşifle birlikte toplam rezerv miktarı Türkiye'nin kasasını dolduracak
23:28 Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi! Her an açıklanabilir
23:09 Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı
23:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu
22:57 İstanbullular dikkat! 4 ilçede su kesintisi yaşanacak
22:58 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan gülüşmelere neden oldu
22:34 Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı
22:18 İzmir'de kıskançlık cinayeti! Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
21:31 Belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı! Yaşananlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 01:34:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gelini almaya traktörle gittiler! Gören vatandaşlar telefona sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement