Siirt'te traktörün çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Siirt'te traktörün çarptığı kişi öldü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Üçpınar köyünde H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Cemal Tabak'a (47) çarptı.
Ağır yaralanan Tabak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince sürücü H.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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