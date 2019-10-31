Siirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı

Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Çeşitli alanlarda öğrenciler tarafından hazırlanan 50 projenin sergilendiği fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Milli Eğitim Şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Projeler hakkında bilgi veren okul müdürü İdris Yolbaş, Türkiye'de bilimin geliştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projelerin büyük beğeni topladığını aktaran Yolbaş, "Öğrencilerimiz, kendi alanlarında uzun süredir yaptıkları çalışmaları bugün düzenlenen fuarda beğeniye sundular. Özellikle robotik alandaki proje çalışmaları büyük dikkat çekti. Birbirinden önemli projelerde emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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