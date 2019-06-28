Siirt'te Tuğgeneral Koçum'dan Vali Atik'e ziyaret
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Vali Ali Fuat Atik
'i ziyaret etti.
Ziyarette, bölgede yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Atik, ziyaretin anısına Koçum'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.
Koçum da misafirperverliğinden dolayı Atik şahsında Siirt
halkına teşekkür etti.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da hazır bulundu.
Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi
Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi
Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu
Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti